Delio Rossi: «Juventus, il problema non è Allegri. Ecco chi deve pagare a Torino»

Mister Delio Rossi ha parlato in esclusiva ai microfoni di JuventusNews24: le dichiarazioni del tecnico sulla situazione bianconera

IL MOMENTO – «Di solito quando le cose non vanno bene si cerca non il motivo, ma il responsabile. Non mi piace questa cosa, e credo che se non vanno bene le cose allora hanno tutti delle responsabilità. Il problema è che vedendo giocare la Juve si ha la sensazione che fa molta fatica a reggere il ritmo. Anche con il Benfica sono partiti bene, hanno meritato il vantaggio ma non lo hanno portato a casa. I giocatori sono giocatori esperti, dalla Juve non te l’aspetti di vedere certe cose. Una volta che fai un progetto di quattro anni devi andare in fondo. Lo scorso anno non è andata benissimo, anche se è stato centrato l’obiettivo Champions. Nel momento in cui esoneri, dopo un mese o due mesi, l’allenatore, significa che hai sbagliato a progettare. Secondo me dovrebbero esonerare chi ha fatto la scelta e non il tecnico».

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI