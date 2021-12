Torino, Juric: «Potevamo vincere. Grande rammarico, ci è mancato il gol»

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il pareggio per 1-1 dei granata in casa del Cagliari

DICHIARAZIONI – «Abbiamo avuto tre palle gol nitide, il rammarico è quello. Come gioco abbiamo fatto un passo indietro, ho visto parecchia stanchezza, potevamo fare meglio. Poi negli ultimi 20 minuti abbiamo proprio abbassato la guardia. Cambio in attacco? La squadra secondo me è migliorata, sopratutto grazie a Rodriguez, anche Baselli si è sciolto. Con il cambio abbiamo aggiunto quello che mancava alla gara. Sapevamo che avversario avremo affrontato. Vorrei migliorare nello sviluppo del gioco per le gara future. Si lavora e si va avanti. Il mio rammarico è la mancanza di un gol, perché potevamo vincerla».