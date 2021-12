Ivan Juric, allenatore del Torino, ha commentato il pareggio ottenuto contro l’Empoli: le sue dichiarazioni

PUNTO GUADAGNATO – «Dipende dai punti di vista, la squadra ha fatto prima mezz’ora spettacolare. Abbiamo fatto due gol potevamo farne altri, non ho mai visto l’Empoli così in difficoltà. Purtroppo abbiamo sbagliato e la partita è cambiata. Però devo fare i complimenti alla squadra, non ci gira bene. Meritavamo di più, ora dobbiamo pensare già alla prossima».

ARRABBIATURA – «Sono tensioni della gara, la vivo troppo intensamente. Il quarto uomo è stato bravissimo per come ha gestito le cose e lo ringrazio perché poteva cacciarmi, a volte si reagisce in modo sbagliato».

POBEGA E PJACA – «Sono ragazzi giovani giusti con tanta voglia di dimostrare. Marko ha fatto un gol spettacolare, mi da rabbia che sia andata cosi perché la squadra si esprimeva livello molto alto».

BILANCIO POVERO – «Ogni partita fa storia a sé. A Roma meritavamo di più, ogni volta è una battaglia. Dobbiamo recuperare energie fisiche e mentali per affrontarla meglio».