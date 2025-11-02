Torino, tifosi (e giocatori) pensano già al derby con la Juve: cos’è successo post match col Pisa

In casa Torino supporters, squadra e club sono già concentrati sul prossimo derby con la Juventus, ecco cos’è successo ai margini del pareggio col Pisa

(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). «Derby? In questo momento c’è soltanto questa partita. Ci penseremo domani dopo le 17». Così ha sentenziato ieri pomeriggio nella conferenza prepartita di Torino Pisa il tecnico granata Marco Baroni quando interpellato sul prossimo derby della Mole. Detto fatto, ecco arrivate le 17. Detto fatto, ecco che il mondo granata inizia (finalmente) a respirare l’atmosfera unica e travolgente della stracittadina piemontese.

Si è concluso da una manciata di minuti o poco più il match tra Torino e Pisa. I padroni di casa sono riusciti – complici i gol di Adams e Simeone – a ribaltare la doppietta di Moreo, ma non nel completare la rimonta e vincere l’appuntamento valido per la decima giornata di Serie A. Sfuma così la seconda vittoria casalinga consecutiva per mister Baroni (espulso per proteste durante la gara). Arriva in ogni caso il quinto risultato utile consecutivo per Vlasic e compagni, che consolida i meriti – e i limiti – di un Torino che si proietta così in una delle settimane più importanti (se non la più importante) della stagione.

Già, perché sabato 8 novembre alle 18 in punto il Toro farà tappa tra le mura dell’Allianz Stadium, in una di quelle gare che sulla sponda granata del Po non necessitano di troppe presentazioni. Lo sa bene lo spicchio più caldo dei tifosi del Torino: la Curva Maratona. Ai margini dell’incontro con i toscani di Gilardino i tifosi hanno chiamato a gran voce i giocatori proprio a ridosso della Curva. Tanti i cori di incoraggiamento spesi nei loro confronti in previsione del prossimo impegno, altrettanti i “classici” sfottò “scagliati” verso i rivali bianconeri.

«Dobbiamo pensare bene alla partita di sabato (il derby con la Juventus, ndr), quella è veramente fondamentale, andrò dalla squadra più volte in settimana perché ci tengo troppo» ha dichiarato il presidente Urbano Cairo intercettato dai giornalisti prima di lasciare il Grande Torino. Gli fa eco ancora Baroni: «Non sarà sufficiente una partita ordinaria, ne servirà una straordinaria. Martedì apriamo il Filadelfia, dovremo arrivarci con convinzione». Insomma, inizia quella settimana lì, quella del derby della Mole.

