Torino Juventus: come Mazzarri può sorprendere Sarri – VIDEO ESCLUSIVO

Il Torino di Mazzarri affronta la Juventus in un periodo problematico. Ma i granata hanno qualche carta per sorprendere gli avversari

Probabilmente è uno dei peggiori momenti in cui il Torino può incontrare la Juventus. I granata sono in difficoltà in praticamente tutte le fasi di gioco, le cose che funzionano sono molto poche.

Considerando che la Juventus pressa in modo organico e mantiene una linea in media alta, il Torino di Mazzarri deve puntare a ribaltare velocemente l’azione. Se è vero che la risalita palleggiata dei granata funziona molto poco, i granata possono sorprendere i bianconeri con rapidi cambi campo, sfruttando la fisicità di Belotti e mantenendo i quinti (De Silvestri e Ansaldi) alti. Insomma, il Torino deve tentare di colpire la Juve sul lato debole, lo scompenso tattico delle squadre disposte con il rombo, cercando di allargare i bianconeri.