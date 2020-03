Torino: la scarsa pericolosità di Belotti spiegata in numeri

Belotti soffre molto l’aridità offensiva del Torino. I granata non riescono a servire il Gallo in situazioni pericolose

Nelle ultime stagioni del Torino, la generosità che Belotti mostra in entrambe le fasi è commovente. Nonostante una fase offensiva molto arida, che crea pochissime occasioni pericolose, il Gallo è sempre encomiabile.

Nel 2016-2017, l’anno dei 26 gol, Belotti totalizzava l’enorme cifra di 0.50 Expected Goals per 90′ (senza contare i rigori). Nel 2019-2020, invece, il Gallo non supera gli 0.25. Esattamente la metà. Ciò dimostra come la squadra non riesca a fare arrivare palloni pericolosi per il proprio attaccante.