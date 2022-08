Torino, Juric contro la Lazio potrà contare su Lukic e Schuurs

Il Torino sta preparando la sfida contro la Lazio del prossimo weekend: Juric potrà contare su Schuurs e un Lukic ritrovato

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, oggi è il giorno del centrale dell’Ajax, atteso a Torino per visite e firme. Il serbo, invece, ha chiesto scusa ai compagni ed è pronto a tornare a disposizione del tecnico per le prossime sfide. A Torino si è visto quanto le litigate possano fare bene e anche per Lukic potrebbe essere uno slancio per il futuro.