Calciomercato Torino: atteso domani Schuurs per le visite mediche

Calciomercato Torino, Perr Schuurs è atteso domani in città per le visite mediche e la firma: accordo raggiunto con l’Ajax

Altro affare in chiusura per il Torino. Perr Schuurs, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, è atteso tra questa sera e domani in città per le visite mediche e la firma del contratto.

L’accordo raggiunto da Torino e Ajax dovrebbe essere definito per una cifra pari a 9,5 milioni di euro più 3,5 di bonus, a cui si aggiunge il 15% della futura rivendita.