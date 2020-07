Torino, Longo: «La maglia granata è da onorare ogni partita»

Moreno Longo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Torino Roma

Moreno Longo, allenatore del Torino, ha parlato ai microfoni di Torino Channel alla vigilia della partita contro la Roma.

ONORARE LA MAGLIA – «Dobbiamo affrontare le ultime due partite nel migliore dei modi, cercando di trarne il massimo come abbiamo sempre cercato di fare. Dobbiamo essere professionali perché bisogna dare sempre il 110% e a maggior ragione con la maglia del Toro, che è da onorare ad ogni partita al di là di ogni smanceria».

FORMAZIONE – «Lukic sarà della partita, spendo parole positive per lui: ha grandi qualità sportive e umano. Ha sempre lavorato sodo, è un ragazzo che con più consapevolezza potrà far parlare ancora più di sé. Verdi? Non è da tutti assumersi responsabilità e fare autocritica, ma lui lo ha fatto. Ha qualità importanti, che deve sbloccarsi nell’approccio alle partite: quando gestisce bene le pressioni, può essere importante. Mi auguro che il suo percorso sia continuativo».

BREMER – «Giocherà, allenamenti permettendo. Credo tanto in lui, il Torino potrà fare affidamento perché ha grandi prospettive e margini di miglioramento. Può diventare un top del campionato».