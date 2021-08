Torino, sospiro di sollievo: Bremer e Lukic regolarmente in gruppo

Il Torino ha buone sensazioni dopo la gara contro l’Atalanta: due rientri in gruppo per Juric nell’allenamento odierno

Il Torino ha lasciato una buonissima impressione contro l’Atalanta. Juric può sorridere ed oggi ritrova regolarmente in gruppo i due acciaccati del match: Bremer e Lukic.

«Ripresa della preparazione per il Torino, al Filadelfia. Dopo l’analisi tattica al video, Ivan Juric ha diretto una seduta tecnica alla quale hanno partecipato regolarmente anche Bremer e Lukic (usciti anzitempo sabato sera nella partita contro l’Atalanta). Sessione personalizzata per Ansaldi, Kone e Millico. Domani in programma un allenamento in vista della trasferta di sabato contro la Fiorentina (calcio d’inizio alle ore 20.45 allo stadio Franchi)».