Lo strano caso di Parigini, Lukic e Damascan: riserve nel Torino, ma importanti in Nazionale

Sono ben sei i granata in Nazionale, eppure Parigini, Lukic e Damascan continuano ad essere riserve nel Torino

Dopo la brutta prestazione contro il Parma nell’anticipo di sabato scorso tra le mura dell’Olimpico, è tempo di riflettere in casa Toro. E la sosta di Serie A non poteva capitare in un momento migliore. Una sosta che tuttavia porterà via una serie di calciatori a mister Mazzarri. Sono infatti sei i granata convocati dalle rispettive Nazionali. Oltre a Sirigu e Parigini, anche Aina, Damascan, Lukic e Rincon partiranno con le loro selezioni per mostrarsi nelle competizioni europee e non. Aina giocherà contro la Nigeria il 17 novembre, e contro il Sudafrica e l’Uganda il 20 novembre. Lukic sarà invece impegnato con la Serbia nel “derby” contro il Montenegro sabato 17 novembre, e contro la Lituania martedì 20. Infine, Rincon, giocherà l’amichevole tra Venezuela e Giappone in programma per il 16 novembre.

Tanti gli impegni quindi per i granata in Nazionale. Per alcuni si tratta anche di una vetrina per dimostrare le loro qualità (ancora inespresse) a Mazzarri, mentre per altri si tratta di un’occasione per allenarsi in vista della prossima sfida di campionato contro il Cagliari. Sirigu, Rincon e Aina sono delle colonne portanti del Toro di Mazzarri. I primi due già l’anno scorso hanno dimostrato di avere la grinta giusta per esser schierati sempre nella formazione titolare del Toro, Aina si è invece guadagnato il posto partita dopo partita nelle prime 12 gare di questo campionato. Lukic, Damascan e Parigini sono invece dei grossi punti interrogativi fino a questo punto. La cosa curiosa sta nel fatto che i tre talentini granata, che fino ad ora in Serie A hanno trovato poco spazio, continuano a stupire nelle loro rispettive Nazionali sfoderando prestazioni di tutto livello.

Lukic, Damascan e Parigini: riserve nel Toro, importanti in Nazionale

Basti vedere il solo 22enne Lukic che se nel Toro finora ha giocato 43’ in 4 gare (Inter, Atalanta, Frosinone e Bologna), con la sua Nazionale serba ha giocato tutte le gare di Nations League per un totale di 241’. Situazione paradossale anche per Vittorio Parigini. L’azzurrino, sempre più leader della Nazionale Under 21 con un totale di 2 gol in 4 partite da settembre 2018, non riesce ancora a trovare i giusti spazi nel Torino. Eppure, ogni qualvolta viene inserito dal mister toscano, mette sempre in campo la giusta voglia e determinazione dello spirito granata. Troppo pochi però i suoi minuti nel Toro: 134’ in 7 partite. Infine Damascan. L’attaccante 19enne non è ancora riuscito a ritagliarsi un posto nell’11 titolare del Torino, vista la presenza di Belotti e Zaza nel medesimo reparto. Ma anche in Primavera è stato convocato solamente 3 volte con un totale di un solo assist. Zero minuti giocati nel Toro, ma 149’ con la Nazionale Moldava in 3 gare da settembre.

Insomma, in generale si tratta di una situazione altamente paradossale. E’ sì vero che il Toro può vantare 6 calciatori in Nazionale, ma solamente 3 riescono a trovare lo spazio nel Torino. Il rischio è quindi che, mostrando il loro valore con le loro selezioni in ambito internazionale, possano richiedere la cessione visti i pochi spazi garantiti nel Toro. Cosa fare quindi? Mazzarri, dovrebbe cercare di inserirli pian piano o comunque cercare di farli giocare per capire se possono reggere certi livelli. Damascan parte sicuramente più indietro vista l’età e la poca esperienza, ma Parigini e Lukic con calciatori su cui puntare in questo preciso momento. Se Mazzarri è stato in grado di integrare Djidji e Aina nel migliore dei modi, potrà farlo anche con loro.