Torino, il mercato non si ferma! Dopo il brusco stop con Tchoca, si torna su quel difensore! Presentata l’offerta

Torino, il calciomercato riparte: sfuma Tchoca, assalto al nuovo difensore con offerta già sul tavolo. Le ultime

Il Torino torna con decisione su Kevin Jappert dopo lo stop improvviso nella trattativa per Tchoca del Corinthians. La società granata ha infatti riaperto la pista già emersa la scorsa settimana, individuando nel giovane difensore argentino l’alternativa più credibile per rinforzare il reparto arretrato. Lo riferisci Di Marzio.

I contatti sono stati riallacciati sia con Atletico Rafaela, proprietario del cartellino, sia con il Barracas Central, club in cui Jappert sta giocando in prestito. Proprio questa doppia appartenenza rende l’operazione più complessa: servirà un accordo tra entrambe le società argentine per autorizzare la partenza del classe 2004 verso Torino.

La formula proposta dal club granata ricalca quella già impostata per Tchoca: prestito con diritto di riscatto, destinato a trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Anche le cifre restano simili, attorno ai 5 milioni di euro. Il Torino ha già presentato un’offerta ufficiale, ma resta da capire se i tempi tecnici permetteranno di chiudere l’affare, considerando la natura intercontinentale del trasferimento e la necessità di trovare un’intesa tra tre club.

