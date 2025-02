Torino Milan, risposta pazzesca dai tifosi: il dato monstre sui biglietti allo stadio

Torino Milan si avvicina, risposta pazzesca da parte dei tifosi, ecco il dato sui biglietti venduti per la gara di Serie A, il numero di spettatori presenti

Sarà l’aria di big match, saranno le allettanti promozioni messe in campo dal reparto marketing, ma la cornice che farà da contorno a Torino Milan si prospetta quella delle grandi occasioni. Parliamo, naturalmente, della partita valida per la giornata numero 26 di Serie A. Sfida in programma tra le mura dello Stadio Olimpico Grande Torino sabato 22 febbraio alle ore 18 in punto.

Come anticipato, i tifosi devono aver risposto presente all’appello di Paolo Vanoli, accorrendo in massa presso i botteghini (fisici o virtuali che siano) per acquistare il proprio biglietto per l’incontro. Dunque, quanti saranno e come si andranno a posizionare gli spettatori sui gradoni dell’impianto sportivo per assistere al duello tra gli uomini in maglia granata ed i rossoneri allenati da Sergio Conceicao? Ve lo diciamo subito.

Ad oggi, quando mancano poco più che quattro giorni ed una manciata d’ore al calcio d’inizio, la vendita dei biglietti per Torino Milan avrebbe superato quota 23’000 tagliandi stampati. Non male se si considera come la media stagionale al Grande Torino in tal senso si aggiri intorno ai 22’000 tifosi per match. A tal proposito, come si apprende dall’ultimo comunicato diramato dalla società di Via Viotti, la Curva Maratona (cuore pulsante del tifo di fede piemontese) sarebbe già tutta esaurita.

Milan-Torino serie A

Non si hanno invece disposizioni sugli altri spicchi dello stadio, ma non è difficile credere come – ad assistere alla partita – sarà presente anche una più che consistente fetta di tifoseria rossonera (magari anche al di fuori della sezione a lei dedicata). In ogni caso, per ulteriori e più precisi aggiornamenti non ci resta che attendere i prossimi giorni. Il conto alla rovescia per Torino Milan procede spedito, così come la vendita dei tagliandi; e chissà che dopo gli ottimi numeri inanellati nell’ultimo derby con la Juventus non possa registrarsi un altro sold out all’ombra (granata) della Mole.