Torino Milan, che retroscena! Conceicao ai minimi termini con un giocatore rossonero? Cosa è successo

Torino Milan, che retroscena clamoroso! Conceicao ai minimi termini con quel rossonero? Cosa è successo e la ricostruzione

Spunta una clamorosa indiscrezione riportata dalla Gazzetta dello Sport sulla sostituzione di Leao da parte del tecnico rossonero Sergio Conceicao alla fine del primo tempo della partita persa per 2-1 ieri dal Milan sul campo del Torino.

Tra i due, dopo il grande feeling iniziale nato con la Supercoppa vinta, il rapporto non sarebbe di certo ai massimi livelli. Non esiste nessuna rottura insomma ma un dialogo che ad oggi stenta a decollare davvero. Giovedì contro il Bologna arriveranno le prime risposte in questo senso.