Torino, Njie rinnova col club: comunicato e dettagli – FOTO 

Alieu Njie rinnova il proprio contratto con il Torino Fc, ecco il comunicato e i dettagli sul prolungamento, la FOTO diramata per l’occasione

Prosegue il matrimonio tra Alieu Njie e il Torino. A renderlo noto, lo stesso club di Via Viotti tramite una nota ufficiale diramata stamane poco dopo le 10 del mattino sui propri portali. Il giovane talento granata – al momento alle prese con il recupero dall’infortunio al malleolo della caviglia destra – continuerà quindi la sua esperienza all’ombra della Mole. 30 giugno 2029, con opzione per la stagione successiva, recita il comunicato della società per quanto concerne il nuovissimo contratto del giocatore. Ala sinistra o, all’occorrenza, prima punta, Njie ha percorso tutta la trafila delle giovanili del Torino dall’Under 17 fino alla Primavera. Il 20 settembre del 2024 l’esordio ufficiale in prima squadra, il 25 ottobre (contro il Como) il primo gol in Serie A. Ecco l’annuncio nella sua versione integrale:

RINNOVO NJIE COL TORINO – «Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Alieu Njie fino al 30 giugno 2029, con opzione per la stagione successiva.

Njie è nato Stora Tuna, in Svezia, il 14 maggio 2005. Dopo aver mosso i primi passi nel Forssa, dal 2021 è entrato a far parte del settore giovanile del Toro, dove è cresciuto fino a vestire la maglia della Primavera – 71 presenze, 7 gol e 10 assist – e della Prima Squadra. Il debutto in Serie A è avvenuto quest’anno nella vittoriosa trasferta di Verona, contro l’Hellas. Il 25 ottobre è arrivato anche il primo gol nella massima serie, contro il Como: una rete decisiva, che ha permesso ai granata di vincere 1-0. In totale per lui 17 presenze e un gol nella stagione di esordio con la Prima Squadra.

Avanti insieme: buon lavoro, Sempre Forza Toro!»