Torino, quanto affetto per Njie e Dembélé al Torino Outlet Village: l’incontro coi fan granata – VIDEO 

Quanto affetto per i due calciatori Alieu Njie e Ali Dembélé presso il Baldinini store al Torino Outlet Village, il racconto meet & greet con i fan granata oggi – VIDEO

(Lorenzo Bosca – Inviato a Settimo Torinese). E’ andato in scena questo pomeriggio al Baldinini Store di Settimo Torinese il meet & greet tra i tifosi del Torino e due calciatori granata. I giocatori in questione: Ali Dembélé e Alieu Njie, due tra i più giovani e promettenti talenti della scuderia targata Paolo Vanoli. Tra le mura del negozio che trova ubicazione presso il Torino Outlet Village di Via Torino 160, gli atleti – giunti sul posto poco dopo le 18 – hanno rilasciato firme e scambiato autografi per una mezz’ora abbondante.

❤️Meet & greet per i due calciatori del #Torino Ali Dembélé e Alieu Njie

✍️Il racconto, le immagini e i retroscena dell'evento su CalcioNews24



📸 @LorenzoBosca pic.twitter.com/AJtMteeG75 — CalcioNews24.com (@CalcioNews24) May 22, 2025

Una sessantina in tutto i sostenitori (la maggior parte dei quali giovanissimi) presenti per incontrare l’esterno francese e la seconda punta svedese. Quest’ultimo in modo particolare il più ‘bersagliato’ dai fan, ai quali ha confermato di sentirsi meglio e di essere sulla buona strada per il recupero dall’infortunio al malleolo, pur senza (ovviamente) sbilanciarsi su una possibile convocazione per il prossimo impegno dei piemontesi contro la Roma. L’evento è stato accompagnato da un ricco aperitivo offerto a tutti i partecipanti, creando così un’atmosfera conviviale e accogliente che ha contribuito a rendere l’iniziativa ancora più piacevole. Dembélé e Njie torneranno domani mattina ad allenarsi al Filadelfia, nonostante l’assenza di ambizioni di classifica nel mirino c’è il match in arrivo domenica sera contro i giallorossi. Il filmato dalle telecamere di CalcioNews24 presenti sul luogo.