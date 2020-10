Nell’ennesima giornata da dimenticare per i tifosi del Torino arriva quasi in contemporanea il successo dell’Athletic Bilbao, trascinato dalla rete dell’ex granata Berenguer

Tre sconfitte nelle prime tre partite di Serie A sono un bottino che più magro non si può per il nuovo Torino di Giampaolo, mai così male dai tempi dell’ultima retrocessione in Serie B. Al danno di un pomeriggio deludente che ha visto il Cagliari espugnare l’Olimpico, ecco aggiungersi la beffa in arrivo dal San Mames.

L’Athletic Bilbao respira e prova a uscire dalla crisi battendo il Levante per 2-0, grazie in particolare alla verve di un frizzante Alex Berenguer. L’esterno mai del tutto apprezzato in casa granata ha infatti realizzato la rete del vantaggio con un sinistro sporco, ma tremendamente efficace. E a pochissime settimane dalla cessione, è già forse tempo di rimpianti…