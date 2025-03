Torino, Paleari di nuovo papà: «Ringrazio Cairo, la società, lo staff e chi c’è stato vicino» – FOTO 

Torino, Alberto Paleari diventa di nuovo papa, ecco il bellissmo messaggio del secondo portiere granata dopo la nascita della figlia Bianca, le parole

Buone notizie in casa Torino. Mentre Paolo Vanoli e i suoi giocatori stanno preparando la delicata trasferta contro la Lazio (gara in programma lunedì sera nella Capitale), uno di questi è diventato padre per la seconda volta. Di chi parliamo? Naturalmente di Alberto Paleari, retroguardia classe 1992 da questa estate vice del primo portiere granata Vanja Milinkovic-Savic.

La famiglia dell’estremo difensore dei piemontesi si allarga dunque, giacchè oltre alla moglie Sara e alla prima figlia Zoe da ora ci sarà anche Bianca! Vediamo quindi qui riportato il comunicato diramato dai canali ufficiali del club di Via Viotti per l’occasione. Segue invece il messaggio tramite storia Instagram dell’ex Genoa. Ringraziamento alla società, lo staff, il presidente Urbano Cairo e – più in generale – tutti coloro i quali gli sono stati vicini in questo momento. Le sue parole:

IL COMUNICATO DEL TORINO – «Fiocco rosa in casa granata. E’ nata Bianca Paleari, secondogenita di Alberto Paleari, accolta dalla sorellina Zoe. Ad Alberto e alla moglie Sara le congratulazioni e l’affettuoso abbraccio di tutto il Torino Football Club».

MESSAGGIO PALEARI – «Ieri è stato un giorno speciale per la nostra famiglia, e vogliamo ringraziare di cuore il presidente, la società, lo staff e tutti coloro che ci sono stati vicini in questo momento così emozionante. Il vostro affetto e sostegno significano tantissimo per noi. Grazie di cuore»