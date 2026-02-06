Torino, quale futuro per Schuurs? Arriva l’annuncio a sorpresa del tecnico Baroni! Ecco cosa succederà

Torino, le parole del tecnico Baroni sul difensore granata Perr Schuurs. Tutti gli aggiornamenti sul centrale ex Ajax

Il percorso di Perr Schuurs verso il recupero sembra essersi trasformato in un calvario lungo quasi due anni. L’infortunio rimediato il 21 ottobre 2023 contro l’Inter ha segnato l’inizio di una serie di stop e rinvii: un primo intervento a Bologna nei giorni successivi al trauma, la previsione iniziale di un rientro per l’inizio della stagione 2024/25 e poi un nuovo intervento artroscopico ad agosto 2024 a Londra che ha ulteriormente posticipato i tempi. Da allora il difensore è rimasto ai margini, con il suo ritorno che mese dopo mese ha perso centralità nelle cronache tecniche fino a trasformarsi in un’incertezza di lungo periodo, tanto da alimentare dubbi realistici sulla possibilità di un ritorno ai livelli precedenti.

La vicenda ha però avuto anche un risvolto umano e sociale: Schuurs, arrivato dall’Ajax nell’estate 2022 per circa 9,5 milioni e subito consacratosi come erede designato di Bremer, aveva costruito in poche settimane un forte legame con la tifoseria granata grazie al rendimento in campo e all’immediata integrazione nella città. La sua assenza forzata non ha raffreddato l’affetto dei tifosi; al contrario, il giocatore è diventato un simbolo della sfortuna che ha colpito il Torino, un volto intorno al quale la piazza si è stretta, trasformando la sua storia personale in parte dell’epica collettiva del club.

Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico del Torino Marco Baroni, ha parlato del difensore ex Ajax, rivelando un importante aggiornamento:

Un aggiornamento su Schuurs?

«Oggi la società farà una comunicazione. Il ragazzo è straordinario, sta vivendo una situazione non facile: è un professionista e un uomo di altissimo livello».

