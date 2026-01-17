Torino, Baroni in conferenza: «Sono fiducioso per Ismajli e Simeone. Zapata? Non sarà mai un problema per il Toro. Contro la Roma…»

Torino, parla Baroni: «Sono fiducioso per Ismajli e Simeone. Zapata? Non sarà mai un problema per il Toro. Contro la Roma…»

l tecnico del Torino, Marco Baroni, ha introdotto ai giornalisti la sfida contro la Roma, analizzando i temi principali del match e lo stato della sua squadra. Queste le sue dichiarazioni:

PAROLE– «Sono fiducioso per entrambi, forse più per Ismajli che per Simeone. Ieri hanno avuto ottime sensazioni, oggi faranno un test. Zapata? Non sarà mai un problema per il Toro. Ha sempre avuto comportamenti e atteggiamenti di altissimo livello, io devo fare delle scelte: lo ritengo un giocatore che può dare un contributo partendo o subentrando»

COPPA ITALIA – «Non cerco alibi. Ma nell’ultima gara dello scorso campionato, è cambiato il 70% della squadra e rispetto a due anni fa c’è solo Tameze tra chi ha giocato l’altro giorno. Si fa veloce a disfare le squadre, per ricostruire ci vuole tempo. Non è un alibi, ma un dato di fatto. Il nostro lavoro è dedicato a questo: cercare continuità e solidità di prestazioni, con dedizione ed entusiasmo. E’ replicabile, domani troveremo una squadra forte che ha solidità e fisicità. Vogliamo sfidare noi stessi per trovare quelle condizioni per creare un’identità forte.»

SFIDA CONTRO LA ROMA – «Ci sarà qualche giocatore nuovo e qualche acquisto. Hanno un’identità forte, il suo allenatore dà identità e spirito identitario senza cambiare modo di giocare dopo una sconfitta. E’ una squadra fisica e tecnica, con l’innesto di qualche nuovo arrivo che daranno il loro contributo. E’ importante ciò che faremo noi, ci concentriamo su questo.»

SOSTITUTO SIMEONE – «Conto che possa essere in campo. Abbiamo soluzioni, devo valutare sia dal punto di vista fisico sia mentale chi deve partire e chi deve subentrare. La gara è lunga, faccio valutazioni anche sui 90 minuti.»

GASPERINI – «Il merito è dei giocatori che fanno bene le partite. Ho grandissima stima di Gasp, è tra i più forti in Italia e tra i primi 10 in Europa. Domani sarà durissima, la sto preparando sotto tutti gli aspetti»

