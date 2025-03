Torino, l’infortunio di Amine Salama tiene in ansia Paolo Vanoli, vediamo le ultime sulle condizioni del francese nell’allenamento contro l’Asti

I cori e gli attestati di stima rivolti senza soluzione di continuità dai circa 400 tifosi presenti ieri al Grande Torino, sono stati, almeno temporaneamente, unicamente interrotti dall’uscita dal campo di un claudicante Amine Salama. Le lamentele e le espressioni facciali palesate dall’esterno francese al momento del cambio han fatto tornare la memoria dei supporter sabaudi a sfortunati episodi già assistiti in stagione (vedi Zapata, piuttosto che Ilkhan o Savva). Eppure, questa volta la diagnosi non sembrerebbe altrettanto grave.

Ma andiamo con ordine, cos’è successo con più esattezza e qual è stata la dinamica dell’infortunio del classe 2000? Vi accontentiamo subito. Ieri pomeriggio – a partire dalle 15 in punto – è andato in scena l’allenamento congiunto tra Torino ed Asti. Novanta minuti di amichevole, un prezioso test sfruttato da Paolo Vanoli per gettare nella mischia pedine che solitamente ricoprono un ruolo di secondo piano nelle gerarchie granata. Tra questi, appunto, c’era anche Salama.

Schierato come esterno di trequarti a supporto dell’unica punta Gabellini, l’ex Reims ha confezionato tutto sommato un più che discreto inizio di partita. Inserimenti, lanci, qualche imperfezione e atteggiamento comunque propositivo. Poi, superati da poco i trenta giri di orologio, ecco la conclusione tentata (e parata) dalla distanza, con conseguente accasciamento a terra. Il numero 15 ha quindi chiesto immediatamente il cambio, non riuscendo nemmeno ad appoggiare la gamba sinistra sul terreno di gioco (foto di CalcioNews24 in copertina).

Lo sviluppo del trauma ha visto Salama testare dolorosamente l’interno della coscia, il che farebbe presagire ad un infortunio al flessore (figlio appunto del tiro tentato). In ogni caso, nella giornata odierna il nativo di Parigi dovrebbe sottoporsi ai ‘canonici’ test medici, i quali potranno fornire preziose informazioni circa le sue condizioni, ergo, stimare i tempi di recupero. Ricordiamo che il Torino tornerà in campo in una gara ufficiale il 31 marzo alle 20e45 contro la Lazio nella Capitale.