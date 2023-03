Torino, Sanabria: «Contro queste squadre se sbagli una cosa ti puniscono»

Torino, le parole di Antonio Sanabria dopo la sconfitta dei granata contro la Juve nel Derby della Mole per 4-2

Antonio Sanabria ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta del Torino, nonostante il suo gol del momentaneo 2-1 per i granata.

GOL – «Sicuramente sì, ha aiutato per andare in vantaggio, peccato aver preso il gol nel finale del primo tempo. L’esultanza come per ogni gol che faccio è per mia figlia».

SCONFITTA – «Credo che non abbiamo approfittato delle nostre opportunità. Nel primo tempo abbiamo giocato abbastanza bene, girando palla da un lato all’altro, ma contro queste squadre qua se non fai gol ti puniscono. Loro hanno tanta qualità e sicuramento su questo dobbiamo migliorare».

PAROLE DI JURIC – «É quello che mi chiede lui, ovviamente per noi attaccanti è importante fare gol, però il mister mi chiede anche di far giocare la squadra, giocando di sponda e facendo il lavoro sporco. Cerco di aiutare la squadra e se lo faccio con i gol anche meglio».

UMORE – «L’umore è giù, eravamo tutti giù perchè ci tenevamo a questa partita: siamo andati due volte in vantaggio, ma non ci siamo riusciti.».

MERITI E COLPE – «Credo che sia un po’ merito loro e un po’ colpa nostra: loro hanno sfruttato le opportunità e noi potevamo fare meglio sul secondo e terzo gol. Contro queste squadre se non fai bene, ti puniscono».