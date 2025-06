Torino, Schuurs in vacanza a Forte dei Marmi in attesa di Baroni: le novità sul rientro del granata – FOTO 

Torino, Perr Schuurs in vacanza a Forte dei Marmi dopo il lavoro al Filadelfia, vediamo le foto e tutte le novità sul rientro in campo del granata

Sono passati 611 giorni dal 21 ottobre del 2023, data in cui – nel secondo tempo del match Torino Inter – Perr Schuurs accusò una lesione del legamento crociato anteriore sinistro. Da quel momento per il difensore granata sono seguite due operazioni al ginocchio (la seconda di ‘mera’ artroscopia), innumerevoli visite presso specialisti di tutta Europa e un calvario lungo quasi due anni.

Il club di Via Viotti dal canto suo ha sempre fatto ‘scudo’ intorno al proprio tesserato, confermando a più riprese la propria incondizionata fiducia nei suoi confronti e centellinando le informazioni circa il possibile rientro in campo.

Tanto è vero che gli aggiornamenti sull’iter riabilitativo dell’atleta sono spesso arrivati direttamente dagli stessi profili social (a mo’ di video e storie Instagram) dell’olandese. Gli ultimi in tal senso nella giornata odierna. Sul suo account ufficiale Schuurs ha postato una foto direttamente da Forte dei Marmi. Gli fanno eco gli scatti diramati sulla medesima piattaforma dalla compagna Roos sempre dalla località toscana; in uno di questi peraltro si intravede l’ex Ajax muoversi in bicicletta. Insomma, dopo aver lavorato tra le mura del Filadelfia anche dopo il termine della stagione sportiva, Schuurs sembra godersi alcuni giorni di vacanza, in attesa di tornare a Torino per l’inizio del pre-ritiro (8 luglio la data scelta dai granata).

Il difensore del Torino Schuurs a Forte dei Marmi

Piccolo retroscena: due settimane or sono il classe ‘99 fu il primo ad incontrare il neo tecnico Marco Baroni al suo arrivo nel centro sportivo di Via Spano. Come appreso da CalcioNews24 presente sul posto, all’uscita dall’impianto Schuurs – fermandosi di sua spontanea volontà a discutere coi giornalisti presenti – spese ottime parole per incorniciare l’impressione lasciatagli dal tecnico ex Lazio, ribadendo infine tutto il suo ottimismo verso l’avanzamento del percorso riabilitativo per il rientro. Impossibile stimare una data esatta o affermare se anch’egli prenderà poi parte al ‘vero’ ritiro di Prato allo Stelvio a partire dal 14 luglio, ma la bandiera a scacchi sembra giorno dopo giorno meno lontana.