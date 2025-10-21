Torino, due anni dall’infortunio di Schuurs: cos’è successo e come procede il rientro

Due anni esatti dall’infortunio del giocatore del Torino Perr Schuurs, ecco la cronistoria del suo rientro in campo, come sta e cosa accadrà adesso

Lo sport – il calcio in particolare – è fatto di date. Alcune indelebili nei ricordi, altre, invece, che possono assumere contorni drammaticamente tragici. Una di queste è senza dubbio il 21 ottobre 2023: giorno dell’infortunio di Perr Schuurs. Esattamente 2 anni fa il difensore del Torino lasciava il campo nella gara contro l’Inter, con il ginocchio a pezzi e il viso rigato dalle lacrime; ignaro che quell’episodio avrebbe segnato l’inizio di un calvario senza precedenti.

Arrivato dall’Ajax nell’estate 2022, l’olandese si era imposto come il pilastro della difesa granata, raggiungendo valutazioni superiori ai 25 milioni di euro (oltre apprezzamenti da mezza Europa). La stagione 23-24 poteva essere quella della consacrazione, ma la lesione al crociato troncò bruscamente il sogno. Era l’inizio dell’incubo. Il primo intervento (apparentemente senza complicazioni) fu seguito da un recupero problematico. La necessità di una seconda operazione artroscopica in UK nell’agosto 2024 ha certificato il fallimento della riabilitazione iniziale. Anche in questo caso quella che poteva essere una ‘normale’ ripresa è diventata un enigma medico, allungando lo stop ben oltre ogni previsione.

Ancora oggi Schuurs continua ad allenarsi con continuità in solitaria, ma appare quanto mai difficile stimare una data certa per il rientro in campo. Chi lo conosce racconta di un ragazzo fiducioso e determinato, incontrovertibilmente speranzoso in una prossima guarigione. Instagram docet, dove il classe ‘99 non smette di lanciare messaggi di fiducia. L’ultimo affidato alla piattaforma lo scorso agosto: «Tornerò, e ne varrà la pena».

Quel che è certo, è che l’infortunio di Schuurs resta avvolto dal mistero, con le informazioni che arrivano centellinate. A fare da sfondo alla sua lotta c’è poi il nodo contrattuale. L’accordo scade a giugno 26 e, dato il drastico calo del cartellino e l’incertezza sul rientro, l’opzione di prolungamento al 27 potrebbe non essere così scontata. Ciò che non è mai mutato invece, è l’affetto dei tifosi nei suoi confronti. Oggi, il mondo Torino attende che la tenacia di Schuurs venga premiata; augurandosi che il suo atto di fede non sia vano.