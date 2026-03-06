Torino, Schwoch approva questo colpo: «Mai avuto dubbi sulle sue qualità, i granata hanno fatto un bell’acquisto!». Di chi si tratta

Torino, Stefan Schwoch ha parlato nel giorno del match contro il Napoli. Queste le dichiarazioni dell’ex attaccante

Stasera si gioca Napoli-Torino e Stefan Schwoch, bomber indimenticato che a cavallo tra il 1999 e il 2001 firmò a suon di gol le promozioni in Serie A di entrambe le piazze, ha analizzato la sfida sule pagine di Tuttosport.

LA NUOVA COPPIA ZAPATA-SIMEONE «Zapata e Simeone formano una delle coppie d’attacco più forti della Serie A. Devono giocare insieme e D’Aversa farà bene a insistere su questo tandem. Anche perché sono due punte che si completano ottimamente: il Cholito è micidiale nell’attaccare la profondità e può beneficiare dello strapotere fisico del colombiano, che rimane dominante nel gioco aereo. Con quei due là davanti, il Toro può togliersi diverse soddisfazioni. Duvan e il Cholito possono creare diversi grattacapi alla retroguardia del Napoli. Fossi negli azzurri presterei parecchia attenzione ai grandi ex della gara. Già all’andata Simeone ha messo in grande difficoltà i difensori partenopei, segnando e trascinando il Toro alla vittoria. Conte dovrà stare in guardia nei confronti della nuova coppia d’attacco granata: insieme mi piacciono moltissimo e sono convinto che il duo Simeone-Zapata potrà aiutare la squadra granata a risalire in classifica. Perché no? Quello di Napoli rappresenta un esame importante per capire se i granata hanno svoltato davvero o se il successo sulla Lazio è stato solamente un fuoco di paglia».

L’IMPATTO DI MISTER D’AVERSA «Stimo molto Roberto come allenatore: mi piace tanto per come lavora. D’Aversa ha le idee chiare, sa quello vuole e riesce a trasmettere velocemente le proprie caratteristiche tecnico-tattiche ai giocatori. In tal senso questa sua capacità la si è vista già nella gara vinta contro la Lazio. Per questo sono convinto, al netto di un pizzico di fortuna che serve sempre, che potrà riportare il Torino in posizioni di classifica che più competono al blasone del club».

IL RENDIMENTO DEL CHOLITO «Non ho mai avuto dubbi sulle qualità di Giovanni. Segna tanto, combatte e si sacrifica parecchio per la squadra. Il Toro ha fatto un bell’acquisto portandolo in granata: arriverà in doppia cifra e resto dell’idea che sarebbe potuto essere ancora utile allo stesso Napoli. In fondo il Cholito aveva soltanto bisogno di fiducia e continuità: quando le ha ricevute, poi i gol li ha sempre fatti ovunque».

MARIANUCCI «Parto da un presupposto: per me Marianucci è forte. L’ho visto diverse volte l’anno scorso nell’Empoli e aveva fatto davvero un grande campionato. Non a caso in estate l’ha comprato il Napoli. Coi giovani serve pazienza: hanno bisogno di giocare per emergere ed esplodere e Luca ha grosse potenzialità. Con Conte ha trovato poco spazio: al debutto ha fatto un mezzo errore contro il Milan, ma poi da quel momento aveva giocato bene a San Siro e nella gara in casa contro il Verona era stato tra i migliori, propiziando anche la rimonta del Napoli con l’assist del pareggio. Sono sicuro che sarà un’arma in più per il Toro nel girone di ritorno, perché Marianucci è bravo e farà molto bene non appena avrà l’occasione di giocare».