Torino, D’Aversa nel pre partita: «Questa è una squadra con un potenziale per non occupare quella posizione in classifica»

Milan, le dichiarazioni di D’Aversa nel pre partita della sfida di Serie A contro il Milan di Allegri. Ecco le sue parole

D’Aversa, a pochi minuti dalla sfida Milan Torino, valida per la 30a giornata di Serie A, ha analizzato il momento dei rossoneri intervenendo ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.

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Sui miglioramenti del Torino: «Sicuramente nella convinzione dei propri mezzi. È una squadra con un potenziale per non occupare quella posizione in classifica che occupava quando sono arrivato».

Sulla scelta di Zapata: «Il Milan è portato a fare la partita, Zapata ha capacità migliori degli altri nell’attacco della profondità. Che Adams ha lavorato benissimo in settimana, ha grandi potenzialità».

Su chi marcherà Modric: «Vediamo, sotto l’aspetto tattico potrebbe trovare qualcun altro a lavorare su di lui, tanto come inizia la partita si vede subito. Loro in costruzione portano i braccetti molto larghi, Tomori lavora quasi da terzino e Pavlovic pure spinge molto. C’è da considerare anche quell’aspetto lì».