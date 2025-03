Torino, aggiornamenti sullo Stadio Olimpico: le mosse di Cairo e del Sindaco, le ipoteche ed il futuro dell'impianto - Calcio News 24

Tiene banco il futuro dello Stadio Olimpico Grande Torino, il punto sulle novità, dalle ipoteche alle mosse del Sindaco e di Urbano Cairo per il futuro

Parallelamente alle tematiche esclusivamente di carattere sportivo che vedono coinvolta la squadra allenata da Paolo Vanoli, un altro ‘argomento’ sta in queste ore capitalizzando le attenzioni dei tifosi di fede granata: il futuro dello Stadio Olimpico Grande Torino. Ricordiamo, brevemente, che sull’impianto sportivo di Via Filadelfia è iscritta un’ipoteca dell’Agenzia delle Entrate di circa 38 milioni di euro, risalente al fallimento dell’era cimminelliana.

Tale ipoteca è in scadenza a giugno 2025, nello stesso periodo in cui – ironia del destino – scadrà anche la concessione dell’arena (di proprietà del Comune) al club di Urbano Cairo. Per queste ragioni il Sindaco del capoluogo piemontese Stefano Lo Russo qualche settimana or sono si è prodigato nello scrivere proprio all’Agenzia per chiedere formalmente di non rinnovare le già citate ipoteche, mentre – vista l’eccezionalità della situazione e in attesa di una risposta proprio dalla pubblica amministrazione – ha prorogato la concessione del Grande Torino nelle vigenti condizioni alla scuderia di Via Viotti per ulteriori 18 mesi.

E adesso? Al momento, tra le mura di Palazzo Civico come tra quelle di casa Torino, non resta che aspettare il responso della stessa Agenzia. Stamane a tal proposito, nel consueto appuntamento radiofonico del martedì sulle frequenze di To Radio, il primo cittadino ha passato in rassegna tutte le principali novità inerenti al centro abitato, senza però disquisire e o fornire aggiornamenti a proposito dell’impianto. Ergo, l’attesa non sarà (ancora per il momento) delle più brevi.

Urbano Cairo e il Sindaco di Torino Lo Russo

Prescindendo da quella che sarà l’entità del verdetto, il Comune ha ad ogni modo lasciato trapelare il proponimento di ‘liberarsi’ del Grande Torino, preferendo quindi la soluzione della vendita dello Stadio alla possibilità di un nuovo periodo di affitto al Toro. D’altro lato il patron Cairo sembrerebbe aver scelto una via più’ attendista, senza sbilanciarsi o citare l’eventualità di acquisire egli stesso l’arena. Se la palla – o in questo caso il pallone – è ora tra le mani dell’Agenzia dell’Entrate, il rapporto tra Torino e Palazzo Civico rimane comunque dei più ottimali. Lo dimostra l’ultimo ‘bilaterale’ autunnale tra Lo Russo e il presidente granata o, come appreso da CalcioNews24, la presenza dell’assessore Carretta all’inaugurazione del ‘Bosco del Toro‘ della scorsa settimana.

