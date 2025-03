Torino, il punto sullo Stadio Olimpico: ipoteche, novità, le mosse di Urbano Cairo e del Sindaco Lo Russo 

Torino, facciamo il punto sullo Stadio Olimpico, le ipoteche, le novità odierne sull’impianto sportivo, le mosse di Urbano Cairo e del Sindaco Lo Russo

Sono passati 35 giorni da quando il Sindaco di Torino Stefano Lo Russo ha annunciato a gran voce di aver chiesto formalmente all’Agenzia delle Entrate di non rinnovare le ipoteche che gravano sullo Stadio Olimpico Grande Torino. Era il 18 febbraio e – tramite un comunicato ufficiale – il primo cittadino ribadiva come: «L’interesse dell’amministrazione sia quello del superamento delle ipoteche che bloccano di fatto ogni ipotesi di valorizzazione e investimento di lungo periodo».

Spiegando inoltre che: «In attesa di sviluppi e visto l’approssimarsi della scadenza della concessione abbiamo tracciato un percorso amministrativo che consente di poter ragionare in modo positivo per il futuro». La deadline in questione è a fine giugno 2025, data in cui ‘scadranno’ appunto le ipoteche menzionate (che Lo Russo ha come anticipato chiesto all’AdE di non rinnovare), nonché la concessione dell’impianto di Palazzo Civico al club di Urbano Cairo (rinnovata per ulteriori 18 mesi visto l’eccezionalità della situazione).

Da quel momento, giusto sottolinearlo, il Sindaco ha tenuto in costante aggiornamento i tifosi del Torino (e non solo). Sovente, facendo il punto della situazione proprio sul Grande Torino nel consueto appuntamento del martedì per To Radio. Sulle stesse frequenze, l’ex professore Politecnico, è intervenuto anche stamane, senza però menzionare alcuna informazione sull’arena di Via Filadelfia nell’arco dell’intervento. Un silenzio che fa presagire come ci sarà ancora da attendere per il verdetto dell’Agenzia. Ergo, la matassa Stadio non verrà sbrogliata in tempi brevi.

Urbano Cairo e il Sindaco di Torino Lo Russo

E il Torino? Dal canto suo anche la scuderia di Via Viotti segue con attenzione l’evolversi della situazione, in attesa – esattamente come Lo Russo & Co – di novità dalla pubblica amministrazione. «Stiamo a vedere, noi non siamo attori di questa vicenda. Abbiamo il prolungamento per 18 mesi che è una cosa positiva e poi vediamo. Futuro acquisto? Noi parliamo di cose che si possono fare, oggi è importante avere lo stadio per 18 mesi». Aveva spiegato lo stesso Cairo dopo l’ultimo partita disputata con il Milan, senza lasciar trapelare la posizione del club su quel che sarà da farsi una volta risolto l’annoso nodo ipotecario.