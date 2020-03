Torino: un dato mostra la fisicità dei granata

Il Torino, sfruttando le doti fisiche di Belotti, è la seconda squadra che ingaggia più duelli aerei. Si lancia spesso su di lui

Il Torino è una delle squadra più fisiche del campionato, che con Mazzarri era tra le meno interessate a consolidare il possesso. Si ricorreva infatti molto al gioco lungo per risalire il campo, rinunciando quasi totalmente a palleggiare sul breve.

Quest’anno la tendenza non è cambiata. Basti pensare che, dopo il Verona di Juric, i granata sono la squadra che in una partita ingaggiano più duelli aerei: 19.4. Il Torino si aggrappa molto a Belotti per ribaltare l’azione, lanciando lungo su di lui.