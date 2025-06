Torino, l’Under 18 è campione d’Italia: le parole del presidente Urbano Cairo 

L’Under 18 del Torino è Campione d’Italia, grazie al 2-1 in finale con la Roma, ecco com’è andata e le parole del presidente del club Urbano Cairo

È stata una serata di festa e di emozioni forti quella di ieri a Latina, dove i giovanissimi del Torino Under 18 hanno scritto una piccola-grande pagina di storia (sportiva e personale). Per la prima volta i granata si sono laureati campioni d’Italia, conquistando lo scudetto nella categoria nata nel 2019: l’Under 18 appunto.

LA PARTITA

Dopo un avvio equilibrato il primo tempo si chiude sullo 0-0 grazie alle ottime prestazioni inanellate da Anino tra i pali del Torino e di Marcaccini tra quelli della Roma, protagonisti entrambi di parate decisive che mantengono il punteggio immacolato nella prima frazione. La ripresa rompe gli indugi al 17’. Vegliato richiama in panchina Kirilov per lanciare Ferraris, autore di un gol capolavoro: il centrocampista carica il destro dai 25 metri, infilando la sfera all’incrocio e scatenando così l’urlo dei tifosi piemontesi. Ma la Roma non si arrende e, al 27’, guadagna un rigore per fallo di mano in area di Terlizzi. Sugamele non fallisce il penalty, spiazzando Anino e riportando la partita in parità. Negli ultimi minuti di recupero i capitolini sfiorano il colpo del ko: Panico lascia partire dal limite un rasoterra che si stampa sul palo, negando la gioia del gol a una Roma, forse, fino a quel momento persino più propositiva.

Si va dunque ai tempi supplementari, dove è il Torino a trovare l’acuto decisivo. All’8’ della prima frazione aggiuntiva Vegliato inserisce Spadoni, bravo a capitalizzare un cross in area con un imperioso stacco di testa che piega le mani di Marcaccini. Poco prima, ancora Anino (come spiegato protagonista indiscusso dell’evento) aveva neutralizzato un’altra conclusione che avrebbe potuto chiudere anzitempo il match in favore dei giallorossi.

LE PAROLE DEL PRESIDENTE URBANO CAIRO

Grande soddisfazione anche per il presidente del Torino Urbano Cairo, che – in attesa di risultati anche solo lontanamente paragonabili da parte della prima squadra – ha speso parole al miele per l’operato del settore giovanile del club di Via Viotti in toto. «Felice di questa bella vittoria del campionato Under 18 costruita partita per partita dalla squadra, con Fioratti prima, Vegliato poi e con Ruggero Ludergnani sempre presente» ha spiegato l’editore sulle colonne dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. E ancora: «Abbiamo delle ottime basi per il prossimo campionato Primavera. Sempre Forza Toro!»