Torino, Vanoli imbattuto nel 2025: è il solo con queste quattro big in tutta Europa

Torino, Paolo Vanoli imbattuto nel 2025, il tecnico granata condivide questo record con solo altre quattro squadre in tutta Europa, ecco di chi si tratta

Il Torino di Paolo Vanoli formato 2025 corre e non sembra – almeno per il momento – aver alcuna intenzione di fermarsi. Con il pareggio ottenuto nell’ultima gara contro il Genoa il club granata ha difatti inanellato l’ennesimo risultato positivo nel nuovo anno: il sesto, pensare, consecutivo (addirittura il settimo se si considera il 2-2 in casa dell’Udinese ottenuto però nel 2024). Un punteggio che, saranno felici di sentire i tifosi fiancheggiatori delle statistiche, inserisce la compagine piemontese nel ristretto novero di squadre a non essere ancora uscite perdenti da una partita a partire dal primo di gennaio.

Quali club appartengono a tale cerchia e quali sono i parametri dell’indagine? Ve lo diciamo subito. Per prima cosa, le formazioni a non aver ancora perso una gara sono ben cinque. Nello specifico si tratta di: Bologna e Napoli (Italia, Serie A), insieme al PSG (Francia, Ligue 1), il Barcellona (Spagna, la Liga) e naturalmente il Torino targato Vanoli.

Attenzione però, nel sondaggio sono state prese in considerazione tutte le società calcistiche regolarmente iscritte nei top cinque campionati europei (dunque 96 squadre in toto) e scandagliate tutte le apparizioni che tali team hanno sostenuto nel 2025 (quindi non solamente nei rispettivi campionati). Ad esempio, il Getafe non ha ancora perso un match in Liga, ma è stata battuta dall’Atletico Madrid in Coppa del Re, ergo non rientra nella graduatoria qui menzionata.

Al di là dei meri dati statistici che tanto appassionano i fan, ma che di rado scaldano i cuori degli allenatori, è inconfutabile come tali numeri evidenziano la fuoriuscita del Torino dal periodo calcisticamente drammatico che Vlasic e compagni hanno attraversato nei mesi autunnali. Per quanto il cammino granata verso la salvezza (primo obiettivo dichiarato) sia ancora lungo e non privo di ostacoli, Vanoli e staff sembrano finalmente aver raggiunto la giusta quadra e l’opportuna stabilità in campo. Lontane, lontanissime nel tempo sembrano oggi le sconfitte collezionate tra ottobre e novembre, figlie di un mercato estivo altamente lacunoso e dell’infortunio – dalle indubbie ricadute – di capitan Zapata.

E pensare, che proprio venerdì sera Vanoli e i suoi affronteranno uno dei club in lista. Tra le mura del Dall’Ara Bologna e Torino avranno infatti qualcosa in più da spartirsi che i ‘semplici’ tre punti. Chi uscirà con le ossa rotte dall’appuntamento di San Valentino sarà accompagnato alla porta degli imbattuti d’Europa.