Torino, Cairo sicuro: «Ricci? Importante per noi, su Elmas vi dico cosa ne penso. Oggi bene la reazione nel secondo tempo»

Urbano Cairo insieme ai giornalisti ha commentato Torino Venezia, dal futuro di Ricci ed Elmas alla partita con i lagunari, ecco le dichiarazioni

(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). E’ dimezzata come il visconte di Italo Calvino la felicità di Urbano Cairo. Se il patron granata ha puntato il dito su di un primo tempo non all’altezza – quello del suo Torino in campo oggi contro il Venezia – d’altro lato non ha che potuto apprezzare la reazione palesata dai ragazzi di Paolo Vanoli nella seconda frazione di gioco.

Di questo e di tanto altro ancora l’editore di Masio ha avuto modo di disquisire con i giornalisti presenti ai margini del match terminato per 1-1 contro i lagunari. Le parole raccolte da CalcioNews24 presente sul posto.

Urbano Cairo dopo Torino Venezia:

CAIRO SU VANOLI – «Credo che era stato seduto tanto, poi lo scatto improvviso gli ha dato un calo di pressione però sta bene. Lui non era contento della partita penso perciò era seduto, poi ha avuto questo scatto improvviso. Però, ora sta bene. Tutto a posto»



TORINO VENEZIA – «Peccato perché abbiamo buttato via un tempo però nel secondo tempo si è vista una squadra diversa. Comunque anche con un buon secondo tempo non era il Toro che avremmo avuto vedere…».

VLASIC PERO’ RISPONDE BENE – «Lui sì ma anche altri, non voglio fare le pagelle. Però comunque anche Elmas ha fatto quella azione da cui è nato il rigore, Ilic ha fatto un buon secondo tempo. Ci aspettavamo di più



CalcioNews24: L’ASSENZA DI RICCI SI E’ FATTA SENTIRE, VISTO LE VOCI DI MERCATO… – «Ricci adesso è sicuramente un giocatore importante e con noi ha sempre fatto benissimo. Anzi, le uniche tre partite perse le abbiamo perse con lui che non c’era. Ma non lo scopriamo oggi che è un giocatore importante per noi. Questo è indiscutibile»

RISCATTO DI ELMAS – «Io non parlo di calciomercato adesso, ne parleremo al momento giusto. Elmas mi sta piacendo, ha fatto un buonissimo girone di ritorno. Ha fatto gol, azioni belle. Anche temperamento, quindi è un giocatore che mi piace molto. Ne parleremo più avanti»

