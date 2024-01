Torino, l’ex vice racconta Juric: «Negli anni è cambiato, ora…»

Le parole di Alberto Corradi, ex vice di Ivan Juric, sull’evoluzione dell’allenatore del Torino. Tutti i dettagli

Alberto Corradi, ex vice di Ivan Juric al Crotone e al Genoa, ha raccontato a Tuttosport l’allenatore del Torino.

PAROLE – «In campo raramente ho visto allenatori che lavorano come lui sull’intensità: a Mantova aveva massacrato fisicamente i giocatori, nel tempo ha un po’ diminuito i carichi. Ma prima ancora di essere un maniaco della tattica o della preparazione atletica, è un leader vero: ricordo a Crotone, prima della partita decisiva contro il Como per la promozione, il suo discorso. Da pelle d’oca, ho ancora i brividi. Voleva trasmettere ai giocatori il sentimento di giocare per un popolo, per una città, per un ambiente che aspettava di andare in Serie A da una vita. Ha toccato delle corde inimmaginabili. Juric non è assolutamente severo. Anche chi giocava meno spesso provava un amore incondizionato per lui. Ti faccio l’esempio di Stoian: era centrale nel progetto a Crotone, ma quando arrivò Palladino a gennaio perse spazio. Erano due caratteri forti, si sono anche scontrati, ma fra loro è rimasto un legame bellissimo. Sincero fino in fondo».