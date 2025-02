Torino, Willie Peyote 16° a Sanremo: il messaggio del club per il cantante. E lui… – VIDEO

Torino, Willie Peyote classificato sedicesimo a Sanremo, ecco il messaggio del club per il cantante di fede granata e lui…, il video

E anche un’altra edizione di Sanremo è volta al termine. Lo sa bene Willie Peyote, uno dei ventinove big in gara scelti da Carlo Conti per la kermesse musicale più importante d’Italia targata versione 2025. Alla sua seconda apparizione sul palco del Teatro Ariston (la prima nel 21, in pieno periodo Covid) l’artista piemontese è riuscito a mettere d’accordo un po’ tutti con la sua ‘Grazie ma no grazie’: la critica, la stampa, ma soprattutto…i tifosi del Torino.

Peyote – al secolo Guglielmo Bruno – d’altronde non ha mai nascosto la propria fede verso i colori della squadra. Anzi, nel corso delle cinque giornate liguri il cantante ha più volte avuto modo di dimostrare la sua devozione sincera e passionale per la società calcistica piemontese. Dalle scarpe indossate alla prima esibizione con un Toro stilizzato sopra, passando per le coriste vestite rigorosamente in granata, così come le parole al miele per Vanoli e i suoi calciatori spese in alcune delle numerose interviste rilasciate.

Un messaggio che evidentemente deve aver fatto breccia proprio nei cuori dei fan torinesi, ma che ha raggiunto altresí i vertici del club di Via Viotti. Basti pensare all’endorsement dello stesso Vanoli nella conferenza pre sfida contro il Bologna: «Bellissime le coriste in granata, belle le scarpe e bella anche la canzone». Prima della chiosa: «Proveremo a dargli soddisfazioni come lui ce le sta dando a noi»



Ma c’è di più, non soltanto le dichiarazioni del mister ex Venezia e Inter ed il già citato affetto dei fan. In occasione dell’ultima comparsata del classe ‘85 sotto i riflettori dell’Ariston (ieri sera naturalmente) il Torino si è prodigato per cercare di dare una mano concreta al proprio tifoso speciale. Sui canali social della squadra è infatti apparsa una maglietta di gara ufficiale col numero 02, ovverosia il codice valido per votare Willie Peyote al televoto del festival. E chissà, se una parte del 16° posto inanellato nella classifica finale non sia anche ‘merito’ del sostegno dei supporters granata che hanno risposto presente all’appello.