Torino, Zapata lascia il ritiro granata a poche ore dalla sfida contro la Roma: problemi familiari per il colombiano
Torino, Duván Zapata rientra a casa a poche ore dalla sfida contro la Roma: stop per questioni familiari. Le ultimissime
Il Torino e la Roma si affrontano alle 18 in un match che può pesare molto. La sfida, valida per la 21ª giornata di Serie A, mette di fronte due squadre in cerca di continuità: i granata vogliono sfruttare il fattore casa, mentre i giallorossi puntano a dare seguito alle proprie ambizioni con un risultato di prestigio in trasferta. Una gara che promette intensità, equilibrio e punti pesanti in palio.
Il Torino dovrà fare a meno del suo capitano nella sfida contro la Roma. A poche ore dal fischio d’inizio arrivano infatti notizie negative per la squadra granata, costretta a rinunciare a Duván Zapata. Lo riporta Di Marzio.
L’attaccante colombiano ha lasciato il ritiro per far fronte a problemi familiari, facendo immediatamente ritorno a Bergamo. Una defezione pesante per Baroni, che perde il suo punto di riferimento offensivo nel momento decisivo della preparazione al match.
