Toro-Fiorentina: Mazzarri furioso con l’arbitro, espulso

Walter Mazzarri è stato espulso nel primo tempo di Toro-Fiorentina per essersi rivolto in maniera poco appropriata al direttore di gara

Walter Mazzarri è stato espulso a metà primo tempo per aver rivolto al direttore di gara Fabbri frasi ingiuriose. Il tecnico granata è stato espulso, per la precisione, per aver protestato in maniere veemente per la mancata ammonizione di Vitor Hugo su Iago Falque. Il difensore viola è entrato duramente sullo spagnolo ottenendo solo un richiamo verbale dal direttore di gara. Mazzarri reclamava una sanzione visto che Rincon, poco prima, è stato ammonito per un fallo simile su Chiesa.