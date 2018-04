Il futuro di Lucas Torreira sembrava dovesse tingersi dell’azzurro Napoli, invece, pare che la trattativa sia sfumata proprio sul più bello

Torreira è uno dei centrocampisti di maggiore prospettiva tra quelli che militano nel campionato di Serie A. Lucas, nel corso degli ultimi 2 anni, ha saputo migliorarsi, diventando un calciatore piuttosto completo. Noto per la sua grande capacità di coprire diverse zone di campo, ha aggiunto al suo gioco anche l’impostazione della manovra ed è cresciuto in termini realizzativi. Inevitabile, dunque, che sia uno dei nomi più chiacchierati in vista dell’apertura del calciomercato estivo.

Qualche settimana fa sembrava fatta per il passaggio del calciatore uruguayano al Napoli, per prendere il posto di uno tra Jorginho ed Amadou Diawara, entrambi corteggiatissimi dai club di Premier League. Poi qualcosa è cambiato, si è rotto e la distanza pare irreparabile, almeno stando alle dichiarazioni di Pablo Bentancur, agente di Torreira, sulle frequenze di Radio Crc: «Avevamo un accordo con il Napoli, poi c’è stato un problema, per questioni di tempistiche, e adesso sto parlando con altre società. Ognuno per la sua strada». Chiaro, deciso, senza segreti il procuratore della stella della Sampdoria, su cui, adesso, potrebbero ritornare fortemente sia la Roma che l’Inter.