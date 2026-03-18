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Tottenham Atletico Madrid 3-2, vittoria inutile per gli Spurs! E’ addio alla Champions: neanche le parate di Vicario salvano Tudor

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

56 minuti ago

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Tottenham Atletico Madrid 3-2, successo amaro per gli Spurs. Tudor eliminato nonostante un grande Vicario

Tottenham Atletico Madrid si è trasformata in una perfetta rappresentazione del calcio moderno: ritmo altissimo, continui ribaltamenti di fronte e un finale che ha tenuto tutti con il fiato sospeso. La gara sembrava indirizzata verso un pareggio spettacolare, ma alla fine è stata la freddezza dagli undici metri a decidere il destino del match in favore degli Spurs.

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La squadra di Tudor parte forte e trova il vantaggio al 30’, quando un cross millimetrico di Mathys Tel pesca l’incornata vincente di Randal Kolo Muani. L’Atletico reagisce con la consueta solidità e pareggia a inizio ripresa grazie a una ripartenza fulminea finalizzata da Julian Alvarez. La partita si accende: al 52’ Xavi Simons riporta avanti il Tottenham con un destro dal limite, ma al 75’ David Hancko firma il 2-2 svettando su corner. Tra cambi, falli tattici e nervosismo crescente, il match sembra avviato verso un pari.

Il colpo di scena arriva all’89’, quando una trattenuta di Sorloth e un intervento irruento di Gimenez portano l’arbitro Siebert a concedere un rigore pesantissimo agli Spurs. Dal dischetto Xavi Simons non trema: palo interno e 3-2 al 90’. Nei cinque minuti di recupero l’Atletico prova l’assalto finale, ma sbatte contro l’organizzazione difensiva del Tottenham. L’ultimo brivido è un fallo in attacco di Danso al 95’, prima del triplice fischio al 96’. Nonostante la vittoria, gli Spurs salutano comunque la Champions.

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