Tottenham in crisi profonda: sconfitta nello scontro salvezza, 2026 senza vittorie e la panchina di Tudor ora è a rischio

Tottenham travolto nello scontro salvezza: classifica da incubo, zero vittorie nel 2026 e Tudor sempre più a rischio

Il Tottenham incassa un’altra sconfitta pesantissima e continua a sprofondare nella parte bassa della classifica di Premier League. Il ko interno per 3‑0 contro il Nottingham Forest, maturato alla 31ª giornata, pesa come un macigno perché arrivato in uno scontro diretto fondamentale nella corsa salvezza. Gli Spurs, incapaci di reagire e sempre più fragili, vedono avvicinarsi pericolosamente la zona retrocessione.

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Da quando Igor Tudor è subentrato in panchina, il rendimento in campionato è crollato ulteriormente: quattro sconfitte e un solo pareggio, con 13 gol incassati e una squadra che non riesce mai a restare davvero in partita. Anche contro il Forest, il Tottenham è apparso arrendevole sin dai primi minuti. La gara si è sbloccata al 45’ con la rete di Igor Jesus, poi nella ripresa sono arrivati i gol di Gibbs‑White e Awoniyi che hanno chiuso definitivamente i conti, certificando un dominio netto degli ospiti.

Il dato più allarmante riguarda però l’intero 2026: in Premier League, gli Spurs non hanno ancora vinto una partita. Cinque pareggi e otto sconfitte rappresentano un ruolino da retrocessione, con l’ultimo successo che risale addirittura al 28 dicembre 2025 contro il Crystal Palace. Solo un punto di vantaggio sul West Ham, terzultimo, mantiene vive le speranze di salvezza, ma la situazione è ormai critica e impone riflessioni profonde sul futuro della guida tecnica.

Non sorprende quindi che il nome di Tudor sia già finito in discussione. Subentrato a febbraio a Thomas Frank, il tecnico croato ha raccolto un solo punto – quello strappato all’ultimo secondo ad Anfield – e secondo le indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra il rischio di un secondo esonero stagionale è concreto. A complicare il quadro, Tudor ha anche saltato la conferenza stampa post‑partita per motivi familiari, come spiegato dal suo vice Bruno Saltor. Il Tottenham ora valuta il da farsi, consapevole che i prossimi risultati potrebbero essere decisivi per il destino dell’allenatore.