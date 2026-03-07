Tottenham, la crisi di risultati mette a rischio la panchina di Tudor: spunta un clamoroso nome per sostituirlo!

Tottenham in crisi profonda: sulla panchina di Tudor incombe sempre di più l’ombra di Thiago Motta

Il passaggio in panchina da Thomas Frank a Igor Tudor non sta producendo l’effetto sperato in casa Tottenham. L’ex tecnico della Juventus ha infatti iniziato la sua avventura in Premier League con tre sconfitte consecutive: 1-4 contro l’Arsenal, 1-2 con il Fulham e 1-3 sul campo del Crystal Palace, gara disputata sotto gli occhi di Cristiano Giuntoli presente in tribuna.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

La situazione in classifica è delicata: gli Spurs hanno appena un punto di margine sulla zona retrocessione e, secondo Tuttosport, sta prendendo quota l’ipotesi di un nuovo ribaltone tecnico. I nomi sul tavolo sono diversi: Sean Dyche, reduce dall’esperienza al Nottingham Forest, Ryan Mason del West Bromwich Albion e Robbie Kean, oggi al Ferencvaros. Restano però in corsa anche due profili di maggiore richiamo come Roberto De Zerbi e Thiago Motta.

Il calendario non aiuta Tudor: martedì il Tottenham affronterà l’Atletico Madrid al Wanda Metropolitano per l’andata degli ottavi di Champions League, poi sarà di scena ad Anfield contro il Liverpool prima del ritorno europeo con la squadra di Simeone. Successivamente arriverà un match cruciale per la salvezza, lo scontro diretto in casa contro il Nottingham Forest.