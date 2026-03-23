Tottenham, De Zerbi in pole position per la panchina degli Spurs. C’è anche un altro nome, le indiscrezioni sul futuro del tecnico

Tottenham, De Zerbi è il favorito per la panchina degli Spurs. Le indiscrezioni sul futuro dell’allenatore italiano

Il valzer degli allenatori in Premier League è già pronto a infiammare la prossima sessione di mercato estiva. Tra le panchine più ambite e discusse d’Inghilterra c’è sicuramente quella del Tottenham, club alla ricerca di una nuova e definita identità tecnico-tattica. In questo scenario in continua evoluzione, spicca un nome su tutti per guidare gli Spurs nella prossima stagione: quello del tecnico italiano Roberto De Zerbi.

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Le conferme degli esperti: De Zerbi in cima alla lista

Le voci provenienti dall’Inghilterra si fanno sempre più insistenti e dettagliate. Come riportato da Fabrizio Romano, Roberto de Zerbi è uno dei principali candidati per la panchina del Tottenham in estate, se gli Spurs restano in Premier League. Questa importante precisazione legata alla permanenza nella massima serie inglese evidenzia il momento delicato vissuto attualmente dal club, ma conferma il fortissimo interesse per l’allenatore bresciano, considerato il profilo ideale per proporre un calcio moderno e offensivo a Londra.

L’addio all’OM e l’ingombrante ombra di Pochettino

La pista che porta al tecnico italiano non è una suggestione dell’ultima ora, ma una strategia attentamente ponderata dai vertici del Tottenham nel corso degli ultimi mesi. È l’obiettivo principale sin dalla sua partenza dall’OM, ​​con Pochettino tra i nomi in lizza. La recente parentesi all’Olympique Marsiglia ha ulteriormente arricchito il bagaglio internazionale di De Zerbi. Tuttavia, la dirigenza inglese non vuole farsi trovare impreparata e monitora con attenzione le possibili alternative, mantenendo viva l’opzione romantica che riporterebbe Mauricio Pochettino alla guida degli Spurs.

Le tempistiche dell’operazione: se ne riparlerà in estate

Nonostante i fitti contatti e i sondaggi esplorativi, i tifosi dovranno necessariamente armarsi di pazienza. Nessun ribaltone imminente è previsto per le prossime settimane. La priorità assoluta per il club è concludere l’attuale campionato centrando gli obiettivi minimi. La chiosa sulle tempistiche dell’operazione è infatti netta e non ammette repliche anticipate: Al momento è un argomento di discussione valido solo per il mese di giugno.

Solo all’apertura ufficiale del mercato estivo si saprà se questo affascinante matrimonio calcistico diventerà finalmente realtà.