Tottenham: gli Spurs sono difensivamente un colabrodo

Il Tottenham di Mourinho ha una fragilità incredibile in fase difensiva. Gli Spurs si fanno perforare con grande facilità

Sotto Pochettino, il Tottenham aveva una fase difensiva molto ambiziosa. Gli Spurs erano molto aggressivi nel pressing, il tentativo era quello di recuperare palla in avanti. Quest’anno, però, il Tottenham è molto fragile dietro, con Mourinho che non è riuscito a migliorare la solidità.

Oltre ad avere subito 40 gol, il Tottenham è addirittura la sesta peggiore squadra per Expected Goals concessi: quasi 45. Insomma, la porta di Lloris è vulnerabile come mai prima. A Lipsia, si sono viste tutte le difficoltà degli Spurs in fase difensiva.