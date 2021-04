Il Tottenham pensa a Southgate per sostituire José Mourinho e il tecnico ad interim Ryan Mason: il ct dell’Inghilterra può trattenere Kane

Il Tottenham pensa a Gareth Southgate per sostituire José Mourinho e l’allenatore ad interim Ryan Mason.

Come rivelato da Eurosport, l’ingaggio dell’attuale commissario tecnico dell’Inghilterra sarebbe fondamentale per trattenere il connazionale Harry Kane, in odore di big europee.