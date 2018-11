Nel pre-partita di Tottenham-Inter, il difensore nerazzurro De Vrij carica la sua squadra ai microfoni di Inter TV

Stasera l’Inter scenderà in campo contro il Tottenham tra le mura di Wembley per la quinta giornata di Champions League. Nel pre-partita, si è presentato ai microfoni di InterTv, il difensore nerazzurro De Vrij il quale ha dichiarato le seguenti parole: «Non vediamo l’ora di scendere in campo, di giocare queste partite perché queste sono le partite che vogliamo giocare a questo livello. l’abbiamo preparata benissimo, Kane è un attaccante fortissimo ma loro hanno tanti giocatori forti. Bisogna giocare con intensità, ma siamo pronti. Certo che mi emoziono ancora. Ogni volta è bellissimo giocare partite come queste, spero che ce ne saranno tantissime altre».