Tottenham-Inter streaming e probabili formazioni: dove vederla

Tottenham-Inter streaming, diretta tv e probabili formazioni: dove vedere la partita valida per la 5ª giornata della Champions League 2018/2019

La 5ª giornata della fase a gironi di Champions League offre la grande sfida tra Tottenham ed Inter che si giocano la qualificazione agli ottavi di finale. Le due squadre sono, difatti, seconda e terza nel girone B alle spalle del Barcellona primo e qualificato a 10 punti, ma non sicuro del primo posto. I nerazzurri partono avvantaggiati essendo a quota 7 punti rispetto ai 4 degli Spurs e con un pareggio conquisterebbero il passaggio del turno. Il club britannico ha un solo risultato a disposizione: la vittoria e nel caso dovesse conquistarla riaprirebbe il girone che si dovrà decidere all’ultima giornata. La gara è in programma mercoledì 28 novembre alle ore 21 allo stadio Wembley di Londra.

Tottenham-Inter sarà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Calcio 2 (rispettivamente 201 e 252), mentre su Inter Tv (canale 213) sarà possibile ascoltare la radiocronaca dell’incontro. La sfida sarà visibile anche sull’app Sky Go scaricabile su pc smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. Inoltre la gara potrà essere vista anche su NOW TV (disponibile su dispositivi mobili e su smart tv tramite NOW TV Smart Stick). Infine Tottenham-Inter potrà essere seguito anche sulle frequenze radiofoniche di Rai Radio 1 ed in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Tottenham-Inter

Competizione: Champions League 2018/2019

Quando: mercoledì 28 novembre 2018

Fischio d’inizio: ore 21:00

Dove vederla in streaming: Sky Sport Uno – Sky Calcio 2 NOW TV

Stadio: Wembley (Londra).

Arbitro: Cuneyt Cakır (Turchia)

Tottenham-Inter: le probabili formazioni

QUI TOTTENHAM – I padroni di casa hanno assolutamente bisogno di portare a casa un successo per poter sperare ancora negli ottavi. Oltre i tre punti di vantaggio, difatti, l’Inter ha anche a favore la vittoria dell’andata in casa per 2-1. Gli Spurs, dunque, dovranno vincere per pareggiare i conti e sorpassare l’Inter per poi giocarsi tutto al Camp Nou contro il Barcellona che potrebbe già essere qualificata come prima della classe nel caso di vittoria contro il PSV. Il tecnico Pochettino, reduce dal successo in campionato contro il Chelsea, per l’incontro opterà per il 4-2-3-1 cambiando poco rispetto al match contro la squadra di Sarri. In difesa davanti a Lloris agiranno Trippier, Sanchez, Alderweireld e Davies. In mezzo al campo andranno Dier e Eriksen con la linea dei trequartisti formata da Lucas, Alli e Son alle spalle del bomber Harry Kane.

QUI INTER – I nerazzurri potrebbero chiudere il discorso ottavi di finale già contro il Tottenham con una giornata d’anticipo. Alla formazione milanese, difatti, avanti nel girone, per avanzare nella competizione basta un pareggio a Wembley. L’allenatore Luciano Spalletti, dopo la vittoria contro il Frosinone in campionato ottenuta con un ampio turnover, manderà in campo la migliore formazione. Nel solito 4-2-3-1 i quattro di difesa saranno D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar e Asamoah schierati davanti l’estremo difensore Handanovic. Sulla linea mediana davanti la retroguardia solita coppia Vecino-Brozovic con Perisic, Politano e Nainggolan a supporto dell’unica punta Icardi.

PROBABILE FORMAZIONE TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Sanchez, Alderweireld, Davies; Dier, Eriksen; Lucas, Alli, Son; Kane. Allenatore: Pocchettino.

PROBABILE FORMAZIONE INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti.