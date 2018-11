Javier Zanetti, intervistato nel pre-partita della sfida Champions tra Tottenham e Inter, ha parlato di Wembley e di Marotta

Nel corso del pre-partita della delicata ed importante sfida Champions tra Tottenham e Inter, Javier Zanetti è stato intercettato ai microfoni di Sky Sport in merito all’arrivo di Marotta, ma non solo. Il vice-presidente nerazzurro non si nasconde e ammette: «Ho giocato con la nazionale qui, non con l’Inter. Speriamo di vedere una grande partita stasera. Le scelte di Pochettino? Sì, un po’ mi hanno sorpreso, ma lo conosco e sicuramente gli undici che ha messo in campo gli danno più sicurezza e ci renderanno la vita difficile. Stasera per noi è una prova importante per continuare nella crescita».

«I ragazzi e il mister hanno preparato bene la sfida, conoscendo la forza dell’avversario. Loro vorranno partire forte, ma ci lasceranno spazi e allora è lì dovremo essere intelligenti. Marotta? E’ un dirigente di grande esperienza e competenza che si integrerà a un gruppo che sta già facendo un ottimo lavoro. Siamo consapevoli che per competere con le grandi d’Europa qualcosa ci manca, ma il percorso è giusto e Marotta ci darà una grande mano».