Tottenham, Levy saluta Mourinho: «Sarà sempre il benvenuto qui»

Il presidente del Tottenham, Daniel Levy, ha salutato Josè Mourinho dopo l’allontanamento dalla panchina degli Spurs

«Josè il suo staff sono stati con noi in uno dei momenti più difficili del club. Josè è un vero professionista che ha mostrato un’enorme capacità di recupero durante la pandemia. A livello personale mi è piaciuto lavorare con lui e mi dispiace che le cose non siano andate come avevamo previsto. Sarà sempre il benvenuto qui e vogliamo ringraziare lui e il suo staff per il loro contributo».