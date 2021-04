Tottenham, Mourinho esonerato: il comunicato del club

José Mourinho non è più l’allenatore del Tottenham: l’allenatore portoghese è stato esonerato dal club dopo gli ultimi risultati negativi

Il Tottenham ha esonerato Josè Mourinho. Secondo il Telegraph è arrivata al capolinea l’avventura dello Special One sulla panchina degli Spurs. La dirigenza londinese ha optato per questa drastica decisione dopo gli ultimi risultati negativi della squadra (attualmente Kane e compagni sono settimi in classifica).

È atteso a questo punto solo il comunicato ufficiale da parte del Tottenham. Il portoghese lascia dopo un anno e mezzo dal suo ritorno a Londra, al suo posto fino a fine stagione subentrerà Ryan Mason.