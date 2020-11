Kane e Bale trascinano il Tottenham in Premier League. Le parole di José Mourinho dopo la vittoria contro il Brighton

Vola il Tottenham di José Mourinho. I gol del solito Kane e Bale hanno permesso agli ‘Spurs’ di superare il Brighton in campionato.

L’allenatore ex Inter si sofferma sul primo gol del gallese dopo il ritorno a Londra: «Bale in gol, non vedo l’ora di leggere i commenti…», le dichiarazioni nel post gara di Mourinho.