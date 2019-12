Tottenham: Mourinho dà a Eriksen il centrocampo Spurs

Eriksen è stato tra i migliori in campo in Norwich-Tottenham. Da tempo non si vedeva il danese così cruciale nella manovra

Complice l’assenza di Winks, Mourinho in Norwich-Tottenham ha schierato Eriksen al suo posto. Non trequartista, ma mediano in coppia con Ndombélé nel 3241 degli Spurs. Si vede nella slide sopra.

Il danese, che nei mesi precedenti aveva offerto prestazioni mediocri, è stato tra i migliori in campo. Oltre al gol su punizione, ha effettuato più passaggi di tutti (95, con due passaggi chiave), rivelandosi la principale fonte di gioco dei suoi. Ha pure dato un buon contributo difensivo, con 3 intercetti.